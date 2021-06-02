Опрос показал, почему россиянки не возвращаются на прежнюю работу после декрета

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Около четверти жительниц России не возвращаются на прежнее место работы по завершении отпуска по уходу за ребенком, следует из результатов опроса исследовательского центра «Зарплаты.ру».

Согласно исследованию, среди работающих мам детей в возрасте до семи лет 24 процента опрошенных не вернулись на предыдущее место работы после рождения ребенка.

Как выяснилось, 31 процент участниц исследования сменили сферу деятельности, 17 процентов вышли на новое место работы, 15 процентов начали работать удаленно или в качестве фрилансера.

Еще шесть процентов уволились из компании и перестали работать совсем, четыре процента начали собственное дело, три процента сразу же ушли в следующий декретный отпуск.

Комментируя причины нежелания вернуться на старое место работы, респонденты чаще всего называли отсутствие интереса к работе, необходимость заботы о ребенке, желание профессиональной реализации в другой сфере, а также уговоры супруга оставаться дома, сообщает РИА Новости.

Ранее россияне в ходе опроса рассказали, что посоветовали бы самим себе в начале карьеры.

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