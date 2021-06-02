Глава Фонда развития моногородов назвала причины пересмотра их перечня

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Министерство экономического развития РФ ведет работу над актуализацией перечня моногородов, поскольку часть из них получили статус городов с устойчивой экономикой. Об этом рассказала главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

— Моногорода сделали все возможное и невозможное, чтобы изменить структуру своей экономики – перейти от зависимости к устойчивому развитию, — отметила Макиева в интервью РИА Новости.

Напомним, еще в марте 2021 года в МЭР отмечали, что формирование новых подходов к развитию моногородов требует актуализации критериев внесения территорий в соответствующий список и его пересмотра.

В настоящее время статусом моногорода в России обладает 321 территория. Однако, как указывали в МЭР, критериям монопрофильности соответствуют лишь 190 из них. Еще 131 город фактически перестал быть монопрофильным, в 33 из них градообразующие предприятия ликвидированы.

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