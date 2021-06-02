Максим Галкин прокомментировал информацию о штрафе от Пенсионного фонда

Фото: instagram/maxgalkinru

Шоумен Максим Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеоролик, на котором опроверг информацию о судебном взыскании с него штрафа в пользу Пенсионного фонда (ПФР).

— Я не в курсе ни суда, ни уплат. Ничего не знаю. Позвонил в Пенсионный фонд — там тоже ничего не знают, — заявил телеведущий.

По его словам, издания, растиражировавшие новость, не смутились тем фактом, что «ПФР с 2018 года не занимается администрированием страховых взносов».

Галкин назвал ситуацию дурацкой, однако не планирует тратить время на то, чтобы обращаться по этому поводу в суд.

— Засудил бы каждое издание, но не хочу тратить свое время на это. Какой-то человек сидит, в носу ковыряет, придумал что-то, напраслину нагнал, а я должен терять свое время, часть своей жизни на то, чтобы доказывать, что это неправда? Зачем? — заключил юморист.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с пародиста Максима Галкина 4 тысячи рублей. В суд на шоумена подал Пенсионный фонд России (ПФР).

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