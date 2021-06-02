Названы самые популярные фейки о коронавирусе

Фото: twitter.com/IANS Tweets

Антропологи выявили свыше шести миллионов постов и репостов различных фейков о коронавирусе. Об этом говорится в исследовании «Яндекс.Кью», которое было проведено совместно с социальными антропологами из РАНХиГС.

Всего специалисты собрали корпус из 244 фейков и проследили динамику их распространения в соцсетях с начала прошлого года до середины мая этого года.

В начале пандемии активнее всего распространялись ложные советы, а также конспирологические теории и фейки, связанные с отрицанием существования коронавируса. В декабре 2020 года популярны стали сообщения об опасности вакцинации от COVID-19.

Наиболее популярным в соцсетях стал фейк о «несуществующем русском враче Юрии», который якобы работал в Ухани и знает многое о коронавирусе и способах борьбы с ним. Также пользователи часто интересовались «историей Полины» из Италии и врача Колосова, который советовал дышать водкой.

По данным исследования, некоторые фейки оказались наиболее популярны в ряде регионов. Так, в Казани, где был введен жесткий масочный режим, распространился фейк о наночервях, живущих в масках, сообщает ТАСС.

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