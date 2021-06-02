Дерматолог объяснила, какие родинки представляют опасность для жизни

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Какие родинки требуют особенной заботы и повышенного внимания, объяснила врач-дерматолог, член Европейской академии дерматологии Надежда Набатникова.

Она подчеркнула, что от количества этих «точек» на теле человека зависит риск развития меланомы. То есть чем их больше, тем вероятность заболеть становится выше.

— Врачи основываются на том, что 50 родинок уже представляют своего рода опасность. Шанс того, что одна из них станет меланомой, действительно высокий, — пояснила эксперт.

Она посоветовала таким людям обязательно посетить дерматолога. В клинике будет составлен паспорт кожи, и медики начнут вести контроль за родинками. Особенного наблюдения требуют большие родинки, так как повышен риск образования онкологического заболевания. При этом не всегда такие родинки становятся меланомами, отмечает «Москва 24».

Не менее опасными являются плоские «точки». Болезнь от них может развиваться снаружи, а внутри. Однако травмировать проще всего объемные невусы. И это тоже чревато последствиями. Например, если их постоянно травмировать, то это вызовет озлокачествление. Поэтому дерматолог советует внимательно относиться к родинкам, которые находятся в зоне бороды, в местах прилегания нижнего белья, пояса или ношения сумки. Если они постоянно травмируются, лучше вовремя их удалить.

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