Новый детский сад на 125 мест появится на севере Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, 38А Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовала проектную документацию на строительство трехэтажного детского сада на 125 мест в Хорошевском районе на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дошкольная образовательная организация разместится на Хорошевском шоссе, владение 38А. Уточняется, что в здании также будут находиться помещения для кружков и залы для музыкальных и физкультурных занятий.

Вучреждении организуют пребывание в пяти группах: по одной группе для детей младшего, среднего и старшего возрастов и две группы для детей подготовительного возраста. Ячейки групп будут представлять отдельные блоки, в каждом из котором разместятся раздевалки, буфетные, игровые комнаты, спальни и туалеты.

Кроме того, в детском саду будет находиться медицинский блок с кабинетами психолога и логопеда.

Территорию рядом со зданием благоустроят и озеленят. Здесь появятся игровые площадки и навесы, а также зоны для колясок и санок, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что два детских сада в Новой Москве достроят раньше срока.

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