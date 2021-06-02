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Новый детский сад на 125 мест появится на севере Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новый детский сад на 125 мест появится на севере Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, 38А Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовала проектную документацию на строительство трехэтажного детского сада на 125 мест в Хорошевском районе на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дошкольная образовательная организация разместится на Хорошевском шоссе, владение 38А. Уточняется, что в здании также будут находиться помещения для кружков и залы для музыкальных и физкультурных занятий.

Вучреждении организуют пребывание в пяти группах: по одной группе для детей младшего, среднего и старшего возрастов и две группы для детей подготовительного возраста. Ячейки групп будут представлять отдельные блоки, в каждом из котором разместятся раздевалки, буфетные, игровые комнаты, спальни и туалеты.

Кроме того, в детском саду будет находиться медицинский блок с кабинетами психолога и логопеда.

Территорию рядом со зданием благоустроят и озеленят. Здесь появятся игровые площадки и навесы, а также зоны для колясок и санок, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что два детских сада в Новой Москве достроят раньше срока.

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