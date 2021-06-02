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Два детских сада в Новой Москве достроят раньше срока
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Два детских сада в Новой Москве достроят раньше срока

Виктория Родимкина

Город

В ноябре этого года, раньше срока, ГК «МИЦ» закончит строительство двух детских садов на 200 мест каждый в Новой Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в среду, 2 июня.

Детские сады располагаются в жилых комплексах «Цветочные Поляны» и «Южное Бунино». Компания также планирует построить два социальных объекта в жилом комплексе «Кленовые Аллеи» в ближайшие три года.

Одним из объектов станет образовательный комплекс на 1225 мест, который будет включать школу на 1000 учеников и дошкольное учреждение на 225 детей. Второй детский сад также будет иметь вместимость в 225 мест.

Владимир Жидкин отметил, что в ТиНАО с 2012 года были построены 90 социальных объектов, в том числе 56 детских садов, 19 школ и 15 объектов здравоохранения.

В пресс-службе Департамента развития новых территорий города Москвы рассказали, что в этом году на территории ТиНАО будет введено свыше 570 тысяч квадратных метров социальных и промышленных объектов.

Читайте также: Андрей Бочкарев: Около 270 школ и детских садов построят в кварталах реновации в Москве

Владимир Жидкиндетский садНовая Москва
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