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Кремль отреагировал на заявление Судана по военной базе
Фото: Moscow-Live

Кремль отреагировал на заявление Судана по военной базе

Виктория Родимкина

Внешняя политика

В Кремле ознакомились с заявлением Судана о намерении пересмотреть решение по военной базе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 2 июня.

По его словам, в связи с этим идет обсуждение по дипломатическим каналам, в Кремле будут разбираться с этим вопросом, передает РИА Новости.

— Да, мы видели эти заявления. Вы знаете, что по дипломатическим каналам с суданской стороной мы находимся в постоянном контакте, — ответил Дмитрий Песков на вопрос, знают ли в Кремле о намерениях Судана.

Ранее начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн сообщил о намерении властей пересмотреть решение по военной базе из-за того, что документ был принят предыдущим правительством, но не был ратифицирован парламентом.

Напомним, в 2020 году Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Он был предназначен для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа российских военных кораблей.

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Дмитрий ПесковКремльСудан
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