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Сценограф Пугачевой и Киркорова впал в кому после повторного инсульта
Фото: ITAR-TASS

Сценограф Пугачевой и Киркорова впал в кому после повторного инсульта

Анастасия Колоскова

Звезды

Сценограф Борис Кравцов, который прославился в 90-х и нулевых годах яркими постановками шоу для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой и других звезд отечественной эстрады, впал в кому после повторного инсульта и был госпитализирован.

Первый инсульт Кравцов пережил еще в 2011 году. Тогда он смог восстановиться, несмотря на пессимистичные прогнозы врачей. Борис Аркадьевич постепенно наладил речь и мог передвигаться с палочкой.

Повторный удар пришелся на другую половину тела постановщика — левую. Кравцов находится в клинике под наблюдением врачей, которые практически не оставляют ему шансов.

— Борис Аркадьевич находится в тяжелейшем состоянии, ему требуется помощь, — цитирует «СтарХит» его друга, кутюрье Димитрия Демина.

Ранее сообщалось об ухудшении состояния актрисы Анастасии Заворотнюк в связи с ремиссией рака.

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инсультболезньАлла Пугачева
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