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Сертификаты на соципотеку вручили 60 подмосковным медикам
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сертификаты на соципотеку вручили 60 подмосковным медикам

Елена Фролова

Общество

Сертификаты на право использования социальной ипотеки вручили 60 медикам Подмосковья в среду, 2 июня. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального Минжилполитики.

Церемонию провели в Доме правительства региона, который находится в Красногорске.

— Соответствующие документы получили четыре рентгенлаборанта, девять фельдшеров и 47 врачей, — уточнили в ведомстве.

По данным областного министерства, все эти медики являются выходцами из 20 городских округов региона: Солнечногорска, Щелкова, Коломны, Домодедова, Реутова, Истры, Электростали, Подольска, Егорьевска, Дубны, Чехова, Балашихи и других.

Как подчеркнула первый замглавы регионального Минжилполитики Людмила Ращепкина, всего за 2021 год планируется выдать 361 сертификат на получение соципотеки, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Из этого числа свидетельства получат 160 медицинских специалистов, 110 педагогов, а также 85 молодых ученых и 6 тренеров.

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медикисоциальная ипотекаМосковская область
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