«Больше я не забеременела»: Веденеева рассказала, как потеряла ребенка

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Актриса и телеведущая Татьяна Веденеева в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, как потеряла ребенка, которого ждала от второго мужа — бизнесмена Юрия Бегалова.

По словам Веденеевой, несчастный случай произошел на рыбалке, когда они с мужем переплывали озеро на лодке.

— Юра пытался выйти, но лодка все время отплывала, я в это время уже взошла на горку и крикнула мужу, что подам ему руку, помогу выбраться. Когда я стала спускаться, у меня возникло ощущение, будто меня кто-то подтолкнул. Наверное, это была судьба. Мои кроссовки стали скользить по мелким камушкам, и я упала с головой в воду, — поделилась тяжелыми воспоминаниями 67-летняя знаменитость в телепередаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

По словам Веденеевой, она очень замерзла и расстроилась из-за произошедшего. На следующий день врачи подтвердили опасения Татьяны и сказали, что ребенок не родится.

— Я долго плакала, Юра меня успокаивал, говорил, что все еще впереди, но... Больше я не забеременела, — призналась она.

По словам телеведущей, они с мужем вместе переживали трагедию, однако даже общее горе не помогло спасти их брак. Спустя 10 лет Бегалов оставил Татьяну ради другой женщины, которая подарила ему долгожданного наследника.

Напомним, первым мужем Веденеевой был художник-реставратор Валерий Шапошников, у пары есть сын Дмитрий.

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