Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Больше я не забеременела»: Веденеева рассказала, как потеряла ребенка
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

«Больше я не забеременела»: Веденеева рассказала, как потеряла ребенка

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса и телеведущая Татьяна Веденеева в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, как потеряла ребенка, которого ждала от второго мужа — бизнесмена Юрия Бегалова.

По словам Веденеевой, несчастный случай произошел на рыбалке, когда они с мужем переплывали озеро на лодке.

— Юра пытался выйти, но лодка все время отплывала, я в это время уже взошла на горку и крикнула мужу, что подам ему руку, помогу выбраться. Когда я стала спускаться, у меня возникло ощущение, будто меня кто-то подтолкнул. Наверное, это была судьба. Мои кроссовки стали скользить по мелким камушкам, и я упала с головой в воду, — поделилась тяжелыми воспоминаниями 67-летняя знаменитость в телепередаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

По словам Веденеевой, она очень замерзла и расстроилась из-за произошедшего. На следующий день врачи подтвердили опасения Татьяны и сказали, что ребенок не родится.

— Я долго плакала, Юра меня успокаивал, говорил, что все еще впереди, но... Больше я не забеременела, — призналась она.

По словам телеведущей, они с мужем вместе переживали трагедию, однако даже общее горе не помогло спасти их брак. Спустя 10 лет Бегалов оставил Татьяну ради другой женщины, которая подарила ему долгожданного наследника.

Напомним, первым мужем Веденеевой был художник-реставратор Валерий Шапошников, у пары есть сын Дмитрий.

Читайте также: Мэттью Перри расстался с невестой накануне свадьбы

потеря ребенкаисториятелеведущая
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Мешают рожать лишь эгоизм и жадность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Выбираем транспорт по душе

Все мнения
О проекте