Два брата отправятся в колонию за убийство соседа в Подмосковье

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Россия, Московская область, городской округ Домодедово, СНТ Северка-2 Карта всех событий

Двух братьев признали виновными в убийстве соседа в Подмосковье. Один из них отправится в колонию строгого режима на 10 лет и 3 месяца, второй — на 6 лет. Об этом в среду, 2 июня,«Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, двое мужчин, проживающих в Домодедово, поссорились с соседями из-за земельного участка на территории СНТ «Северка-2». Братья построили сарай на территории, принадлежавшей семейной паре, отметила Врадий.

Так, в мае 2019 года, один из братьев ударил мужчину металлическим предметом через отверстие в стене сарая. Родственник первого мужчины в этот момент находился на крыше постройки. Впоследствии он нанес жертве несколько ударов деревянным черенком от граблей.

На звуки ссоры прибежала сожительница потерпевшего. Это увидел один из братьев и избил женщину. После этого между соседями продолжилась драка. В результате потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Ранее «ВМ» сообщала, что конфликт трех мужчин закончился стрельбой в центре Москвы.

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