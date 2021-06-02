Пострадавшая при стрельбе в казанской школе вернулась домой после лечения в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Девочка, пострадавшая при стрельбе в школе в Казани, вернулась домой в среду, 2 июня, после лечения в столичной клинике. Об этом рассказал представитель минздрава Республики Татарстан.

Напомним, 12 мая пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники Москвы. Всего после стрельбы в Казани были госпитализированы трое взрослых и 21 ребенок.

Сообщается, что одну девочку выписали из московской клиники, еще одного ребенка выписали из Детской республиканской клинической больницы Татарстана.

— Из федеральной клиники была выписана девочка 2007 года рождения, пострадавшая в 175-й гимназии. Сегодня ее доставили из Москвы в Казань. Состояние оценивается как удовлетворительное, — говорится в сообщении.

В настоящее время в федеральных клиниках находятся четыре ребенка и трое взрослых. Еще трое пациентов в стабильном состоянии находятся в больнице в Татарстане, пишет РИА Новости.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

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