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Стало известно о состоянии госпитализированных в Москву после стрельбы в школе Казани
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Стало известно о состоянии госпитализированных в Москву после стрельбы в школе Казани

Анастасия Волоснова

Общество

Жители Казани, которых госпитализировали в больницы Москвы после стрельбы в школе, находятся в стабильном состоянии. Об этом рассказали в Минздраве Татарстана в пятницу, 28 мая.

Напомним, 19 мая пятерых детей и троих взрослых доставили в федеральные клиники Москвы для лечения после стрельбы в учреждении. Троих пострадавших детей позже выписали из стационара.

В настоящее время состояние пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Специалисты уточнили, что отрицательная динамика не наблюдается.

— Состояние пациентов, получающих лечение в федеральных клиниках, также оценивается как стабильное, — отметили в ведомстве.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова отметила, что двое доставленных в столицу пострадавших, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Отмечается, что родственники и близкие госпитализированных живут в гостинице при полпредстве Татарстана в России, передает РИА Новости.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

Читайте также: Информация о стрелке в двух школах Казани не подтвердилась

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