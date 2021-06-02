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Полеты из России в Египет могут возобновиться этим летом
Фото: Pixabay

Полеты из России в Египет могут возобновиться этим летом

Полина Долганова

Туризм

Полеты из России в Египет, предположительно, возобновятся этим летом. Об этом заявил замглавы МИД Михаил Богданов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— Если есть решение принципиальное — возобновляйте. Я думаю, что его надо выполнять, чем быстрее, тем лучше, — добавил замминистра.

На уточняющие вопросы Интерфакса о возобновлении авиарейсов этим летом представитель МИД сказал: «Я думаю, да».

Напомним, 23 апреля стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Египтом. Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эш-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет, на котором туристы возвращались в Санкт-Петербург.

Читайте также: В Кремле ответили на вопрос о дате возобновления авиасообщения с Египтом

РоссияТуризмЕгипет
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