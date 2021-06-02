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Трехлетний мальчик ушел из частного детского сада в Москве во время тихого часа
Фото: МВД

Трехлетний мальчик ушел из частного детского сада в Москве во время тихого часа

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Митинская улица Карта всех событий

Трехлетний мальчик сам ушел из частного детского сада на северо-западе Москвы. Об этом в среду, 2 июня, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе УВД по СЗАО.

Инцидент произошел в садике, расположенном на Митинской улице. По данным ведомства, ребенок спокойно покинул территорию учреждения во время тихого часа и вышел к дороге. Малыш сам перешел проезжую часть, после чего его остановил прохожий. Он и вызвал полицию.

Видео: Пресс-служба МВД РФ

Мама, которая пришла за ребенком в садик, также обратилась к правоохранителям. Она забрала сына из отдела полиции.

Ранее «ВМ» сообщала, что сотрудницы подмосковной полиции спасли двухлетнего ребенка в Подольске.

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