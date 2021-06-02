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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов поддержал инициативу Разворотневой о необходимости бесплатных секций для детей
Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов поддержал инициативу Разворотневой о необходимости бесплатных секций для детей

Павел Гриднев

Общество

Член общественной палаты РФ Светлана Разворотнева выступила с инициативой открытия бесплатных кружков и секций для детей. По мнению правозащитницы, занятия спортом должны быть доступны подрастающему поколению во всех регионах России и не зависеть от размера дохода семьи. Ее идею поддержал двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.

— В наше время, когда я начинал заниматься спортом, все секции были бесплатными. Поэтому у меня была возможность ходить не в одну спортивную секцию, а сразу в несколько, выбирать из возможных видов спорта тот, к которому лежит душа и есть способности, — рассказал Олег Элекпаевич. — В бокс я пришел в 8 лет, до этого занимался плаваньем, футболом, хоккеем и борьбой. Именно потому, что у меня был выбор, возможность искать себя в спорте в разных направлениях, я нашел себя в боксе. Безусловно, это судьба.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона, сегодня, когда большинство кружков и секций платные, не все родители могут позволить для своего ребенка занятия спортом. Но именно такие дети, как правило, добиваются отличных результатов благодаря тому, что они наиболее целеустремленные и мотивированные.

кружки и секциидетиинициатива
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