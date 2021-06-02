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Власти Москвы не выявили проблем с налогами среди самозанятых
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Власти Москвы не выявили проблем с налогами среди самозанятых

Анастасия Волоснова

Город

В Москве не выявили массового ухода от налогов среди самозанятых. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 2 июня.

По его словам, за год число самозанятых в Москве увеличилось в 2,5 раза до порядка 600 тысяч человек.

— Мы вместе с налоговой внимательно анализируем использование режима самозанятого. Это самый выгодный налоговый режим на сегодняшний момент. Но пока каких-то существенных проблем, связанных с его использованием для ухода от налогов, мы не видим, — отметил Владимир Ефимов.

Он добавил, что большую часть самозанятых в столице составляют люди, которые раньше не работали как индивидуальные предприниматели или наемные работники. Владимир Ефимов отметил, что для таких москвичей был создан подобный режим работы. Он уточнил, что среди самозанятых больше всего репетиторов, таксистов и арендодателей, пишет РИА Новости.

Ранее Владимир Ефимов рассказал о поддержке столицы в пандемию после ее высокой оценки EY.

Читайте также: Около 150 тысяч москвичей могут получить статус самозанятых к концу года

РаботаналогиВладимир Ефимов
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