Блогера Гошу Ерохина задержали в Москве из-за темной тонировки
Российского блогера Гошу Ерохина задержали в столице. Его автомобиль остановили сотрудники ДПС из-за слишком темной тонировки. Об этом в среду, 2 июня, молодой человек сообщил в своей социальной сети.
По данным СМИ, блогер попытался скрыться от стражей порядка на своем BMW. Однако полицейские задержали его, вычислив местонахождение нарушителя по камерам наблюдения.
Гоша Ерохин прокомментировал ситуацию со своим задержанием корреспонденту «ВМ». По его словам, никакой тонировки не было.
— Меня незаконно остановили экипажи ДПС. Я от них не убегал, — заключил блогер.
Ранее «ВМ» сообщала, что рэпера Элджея поймали нетрезвым за рулем автомобиля. Кроме того, в мае «отличился» рэп-исполнитель Наваи Бакиров. Рэпер из популярного дуэта HammAli&Navai на зеленом Mercedes проехался по разделительной полосе на Кутузовском проспекте.
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