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Блогера Гошу Ерохина задержали в Москве из-за темной тонировки
Фото: instagram/gosha2048

Блогера Гошу Ерохина задержали в Москве из-за темной тонировки

Юлия Павлушова

Происшествия

Российского блогера Гошу Ерохина задержали в столице. Его автомобиль остановили сотрудники ДПС из-за слишком темной тонировки. Об этом в среду, 2 июня, молодой человек сообщил в своей социальной сети.

По данным СМИ, блогер попытался скрыться от стражей порядка на своем BMW. Однако полицейские задержали его, вычислив местонахождение нарушителя по камерам наблюдения.

Блогера Гошу Ерохина задержали в Москве

Гоша Ерохин прокомментировал ситуацию со своим задержанием корреспонденту «ВМ». По его словам, никакой тонировки не было.

— Меня незаконно остановили экипажи ДПС. Я от них не убегал, — заключил блогер.

Ранее «ВМ» сообщала, что рэпера Элджея поймали нетрезвым за рулем автомобиля. Кроме того, в мае «отличился» рэп-исполнитель Наваи Бакиров. Рэпер из популярного дуэта HammAli&Navai на зеленом Mercedes проехался по разделительной полосе на Кутузовском проспекте.

Читайте также: Видео задержания рэпера Элджея появилось в Сети

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