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Политолог Еремина: Толстой укрепит доверие москвичей к МГРО «Единой России»
Фото: Александр Чикин

Политолог Еремина: Толстой укрепит доверие москвичей к МГРО «Единой России»

Павел Гриднев

Общество

Избрание Петра Толстого на должность секретаря Московского городского регионального отделения «Единой России» поможет партии наладить взаимодействие с жителями столицы, считает доктор политических наук Наталья Еремина. На этом посту Толстой сменил Андрея Метельского, решение было принято на конференции МГРО партии 31 мая.

— Толстой всегда высказывал собственное мнение и жестко его отстаивал. Это привлекает внимание, хотя неизбежно порождает совсем разную реакцию людей. Но вот эта четкая позиция важна для политического деятеля, — сказала Еремина.

Имея политический опыт, в том числе отстаивания интересов России на международной арене, Толстой, безусловно обладает большим потенциалом, который принесет пользу «Единой России», считает политолог.

— Толстой – государственник, человек, отстаивающий интересы страны за рубежом. Он обладает масштабным политическим и конкретно партийным опытом. Очень важно, что Толстой – не просто медийная личность, а действующий политик. Его потенциал, видимо, еще будет раскрываться, — заключила Еремина.

По итогам праймериз «Единой России» Петр Толстой победил в Люблинском (199-м) одномандатном округе Москвы, набрав почти 28 тыс. голосов. По итогам предварительного голосования, 31 мая, партия опубликовала список кандидатов для последующего выдвижения в депутаты Государственной думы.

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