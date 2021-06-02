СМИ: Гражданка РФ погибла в аварии с туристическим автобусом в Египте

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Гражданка России погибла в результате ДТП на трассе под Каиром в Египте. Об этом говорится в материале газеты Akhbar el-Youm.

Авария произошла на трассе Каттамия — Айн-ас-Сохна в среду, 2 июня. Легковой автомобиль нарушил скоростной режим и врезался в туристический микроавтобус. В результате инцидента погибла гражданка России.

На место ДТП прибыли 12 карет скорой помощи. В аварии пострадали 11 человек, среди которых были семь российских туристов и четверо египтян.

Ранее сообщалось, что несколько мужчин напали на прохожего на юге Москвы.

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