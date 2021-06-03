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Букмекеры назвали предполагаемое имя дочери принца Гарри и Меган Маркл
Фото: instagram.com/sussexroyal

Букмекеры назвали предполагаемое имя дочери принца Гарри и Меган Маркл

Татьяна Плотникова

В мире

Имя Диана является фаворитом у британцев, которые делают ставки на имя будущей дочери принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

Как рассказал представитель букмекерской компании Coral Гарри Эйткенхед, после подтверждения супругами того, что они ждут рождения дочери, большинство ставок делают на имя Диана — в честь покойной матери Гарри.

Второе место по количеству ставок досталось имени Александрия, третье — имени Елизавета, сообщает «Пятый канал».

Напомним, у принца Гарри и Меган Маркл подрастает сын Арчи. Появления на свет второго ребенка супруги ожидают через несколько месяцев.

Ранее британские средства массовой информации сообщили, что Меган Маркл начала испытывать серьезные проблемы со здоровьем на фоне стресса, из-за чего возник риск преждевременных родов.

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