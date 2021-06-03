Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сдать экзамен и построить дом у моря: Тодоренко рассказала о ближайших целях
Фото: instagram/reginatodorenko

Сдать экзамен и построить дом у моря: Тодоренко рассказала о ближайших целях

Татьяна Плотникова

Звезды

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, какие цели ставит перед собой на ближайшее время.

Как написала звезда в своем Instagram, она хотела бы сдать экзамен по английскому языку, выпустить книгу сказок, записать новый сингл, начать строить дом у моря для своих родителей, а также пройти курсы подводного плавания.

Тодоренко призналась, что верит: когда пишешь о своем желании, оно непременно сбывается. В связи с этим ведущая предложила своим подписчикам поделиться в комментариях собственными целями на 2021 год.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о желании уехать из России.

Читайте также: «Ходили в один детский садик»: Тодоренко рассказала о первой любви

социальные сетиРегина Тодоренкоцель
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Мешают рожать лишь эгоизм и жадность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Все мнения
О проекте