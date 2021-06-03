Сдать экзамен и построить дом у моря: Тодоренко рассказала о ближайших целях

Фото: instagram/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, какие цели ставит перед собой на ближайшее время.

Как написала звезда в своем Instagram, она хотела бы сдать экзамен по английскому языку, выпустить книгу сказок, записать новый сингл, начать строить дом у моря для своих родителей, а также пройти курсы подводного плавания.

Тодоренко призналась, что верит: когда пишешь о своем желании, оно непременно сбывается. В связи с этим ведущая предложила своим подписчикам поделиться в комментариях собственными целями на 2021 год.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о желании уехать из России.

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