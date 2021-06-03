Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 июня

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В четверг, 3 июня, погоду в столичном регионе будет определять антициклон. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха в Москве составит 21-21 градуса тепла, в Московской области возможно от 18 до 23 градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется северо-восточный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 40 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в столичный регион придет сухая и солнечная погода.

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