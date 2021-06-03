Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 июня
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 июня

Татьяна Плотникова

Город

В четверг, 3 июня, погоду в столичном регионе будет определять антициклон. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха в Москве составит 21-21 градуса тепла, в Московской области возможно от 18 до 23 градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется северо-восточный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 40 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в столичный регион придет сухая и солнечная погода.

Читайте также: Синоптик рассказала, когда в Москву вернутся дожди

прогноз погоды на деньМосковская областьМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Мешают рожать лишь эгоизм и жадность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Все мнения
О проекте