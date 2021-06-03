Победительница «Холостяка» рассказала, как познакомилась с мамой Тимати

Фото: instagram/timatiofficial

Победительница шоу «Холостяк» Екатерина Сафарова рассказала о знакомстве с семьей Тимати.

По ее словам, она познакомилась с мамой и дочерью артиста несколько месяцев назад, когда съемки проекта уже подошли к концу.

— Нам тогда нельзя было появляться вместе на публике, чтобы никто ничего не понял. Однако Тимур захотел пригласить меня поехать с ним в отпуск. Там я и познакомилась с Симоной и Алисой, — откровенно рассказала девушка StarHit.

О своих впечатлениях от семьи бывшего холостяка Екатерина говорить не стала.

Ранее Тимати трогательно рассказал о победительнице проекта и назвал ее «настоящей».

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