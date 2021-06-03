Психолог назвал способ притянуть к себе деньги

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Психотерапевт Анна Стори рассказала о том, что значит быть человеком, которого «любят деньги».

По ее словам, в тех семьях, где к деньгам относились с пренебрежением, а к богатым людям с недоверием, проблемы с финансами весьма вероятны.

— С такими установками вам сложно будет выстроить собственное здоровое отношение к деньгам, — уточнила эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Она также отметила, что из-за подобной модели поведения человек не умеет распоряжаться деньгами. Заимев крупную сумму, он скорее пожелает расстаться с тем, что ему досталось.

Чтобы побороть эту проблему, психолог рекомендует сменить установки и начать воспринимать деньги как что-то достойное и честное.

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