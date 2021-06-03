«В память о нем»: вдова Грачевского решила вести его страничку в Instagram
Вдова артиста Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская призналась, что будет вести аккаунт покойного супруга в Instagram.
Девушка опубликовала со страницы актера снимок, на котором изображены создатели Ералаша: сам Борис Грачевский и драматург Александр Хмелик.
— Я приняла решение вести аккаунт мужа в память о нем, — подписала публикацию девушка.
Подписчики поддержали ее решение.
«Правильно, Катюша!», «Отличная идея», «Отлично, нам это нужно!», — написали они под фото.
Напомним, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года.
Ранее его вдова показала видео с подросшим сыном.
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