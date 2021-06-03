Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мигрантов обязали знать историю и русский язык
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мигрантов обязали знать историю и русский язык

Полина Долганова

Общество

Требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории и основ российского законодательства для иностранных рабочих утвердили в правительстве. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь уровень владения русским языком должен позволять мигрантам свободно разговаривать на социальные и бытовые темы. Необходимо также владеть некоторыми профессиональными терминами. Особенно это касается приема на работу, медицинского осмотра в больнице и обращений в полицию. Кроме того, иностранные рабочие должны уметь заполнять анкеты, заявления и документы.

Во время экзамена по истории России соискателей проверяют на знание ключевых событий, названий российских городов и дат государственных праздников. Эти требования касаются и тех, кто планирует жить в России временно.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин оценил предложение заменить трудовых мигрантов заключенными.

Читайте также: Специальный правовой режим для мигрантов введут в России

трудовые мигрантырусский языкистория
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода в Москве: Вильфанд рассказал, каким будет лето-2021

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Все мнения
О проекте