Мигрантов обязали знать историю и русский язык

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории и основ российского законодательства для иностранных рабочих утвердили в правительстве. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь уровень владения русским языком должен позволять мигрантам свободно разговаривать на социальные и бытовые темы. Необходимо также владеть некоторыми профессиональными терминами. Особенно это касается приема на работу, медицинского осмотра в больнице и обращений в полицию. Кроме того, иностранные рабочие должны уметь заполнять анкеты, заявления и документы.

Во время экзамена по истории России соискателей проверяют на знание ключевых событий, названий российских городов и дат государственных праздников. Эти требования касаются и тех, кто планирует жить в России временно.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин оценил предложение заменить трудовых мигрантов заключенными.

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