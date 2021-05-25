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Володин оценил предложение заменить трудовых мигрантов заключенными
Фото: Пресс-служба Госдумы

Володин оценил предложение заменить трудовых мигрантов заключенными

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Использование труда заключенных не сможет в полном объеме решить проблему дефицита рабочей силы в России, вместе с тем изучить эту тему необходимо. Об этом рассказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин во вторник, 25 мая.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил использовать осужденных в качестве рабочей силы там, где ее не хватает.

Вячеслав Володин отметил, что сама идея не новая, и она уже в каком-то смысле реализуется, сообщает РИА Новости.

— Изучить эту тему необходимо. Если есть те, кто имеет право и хочет работать, такая возможность должна быть предоставлена. Но надо понимать, что это не сможет решить проблему дефицита трудовых ресурсов, — сказал спикер Госдумы.

По сведениям ФСИН, число заключенных в стране, которые имеют замену наказания принудительными работами, составляет только 188 тысяч человек.

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