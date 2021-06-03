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Маломобильные контролеры вернулись к работе на парковках после зимы
Фото: Пресс-служба Московского паркинга

Маломобильные контролеры вернулись к работе на парковках после зимы

Полина Долганова

Город

Контролеры с ограниченными возможностями возобновили свою работу на столичных парковках после зимнего перерыва. Об этом сообщает пресс-служба «Московского паркинга».

Отмечается, что в обязанности контролеров входит проверка доступности и удобств городской среды для маломобильных москвичей.

Так, например, из-за оставленных на местах для инвалидов машин автомобилисты с инвалидностью не могут припарковаться в удобном для себя месте. Подобные случаи нарушений передаются в ГИБДД.

Напомним, проект «Московский паркинг» работает уже три года. В 2018 году маломобильным гражданам в качестве эксперимента предложили попробовать себя в роли контролеров платных парковок.

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