Тренды архитектуры обсудят на выставке

Фото: archmoscow.ru

Сегодня стартует XXVI Международная выставка архитектурыи дизайна «АРХ Москва». Главная тема выставки в этом году — «Архитектура — идеи».

Выставка «АРХ Москва» будет проходить с 3 по 6 июня в «Гостином Дворе». Традиционно выставка проводится под патронатом правительства Москвы, комитета по архитектуре и градостроительству, при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.

— Дискуссионные залы «АРХ Москвы» превратятся в исследовательские лаборатории по переосмыслению языка архитектуры как языка идей и прорывов, — сообщают организаторы.

Помимо прочего, в рамках деловой программы «АРХ Москва» подведут итоги форсайта «Москва-2050».

— По итогам масштабной совместной работы в рамках проекта «Москва-2050» было сформулировано более 500 трендов развития Москвы, многие из них выглядят интересно и перспективно. Но в первую очередь мы должны помнить, что будущее вариативно и напрямую зависит от коллективных усилий, — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В работе выставки примут участие архитекторы, девелоперы, управленцы, проектировщики, дизайнеры, производители материалов и технологий и другие эксперты.