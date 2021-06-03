Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Тренды архитектуры обсудят на выставке
Фото: archmoscow.ru

Тренды архитектуры обсудят на выставке

Алексей Хорошилов

Общество

Сегодня стартует XXVI Международная выставка архитектурыи дизайна «АРХ Москва». Главная тема выставки в этом году — «Архитектура — идеи».

Выставка «АРХ Москва» будет проходить с 3 по 6 июня в «Гостином Дворе». Традиционно выставка проводится под патронатом правительства Москвы, комитета по архитектуре и градостроительству, при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.

— Дискуссионные залы «АРХ Москвы» превратятся в исследовательские лаборатории по переосмыслению языка архитектуры как языка идей и прорывов, — сообщают организаторы.

Помимо прочего, в рамках деловой программы «АРХ Москва» подведут итоги форсайта «Москва-2050».

— По итогам масштабной совместной работы в рамках проекта «Москва-2050» было сформулировано более 500 трендов развития Москвы, многие из них выглядят интересно и перспективно. Но в первую очередь мы должны помнить, что будущее вариативно и напрямую зависит от коллективных усилий, — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В работе выставки примут участие архитекторы, девелоперы, управленцы, проектировщики, дизайнеры, производители материалов и технологий и другие эксперты.

музейархитектура и строительствовыставка архитектуры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода в Москве: Вильфанд рассказал, каким будет лето-2021

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Все мнения
О проекте