Новый детский сад на 200 мест построят на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Дубровский проезд, 7 Карта всех событий

Строительство детского сада на 200 мест началось в Южнопортовом районе столицы. Об этом в четверг, 3 июня, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дошкольное учреждение расположено на Дубровском проезде, 7. Новый корпус площадью свыше трех тысяч квадратных метров возведут на месте старого здания. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на следующий год. Фасад детского сада облицуют металлическими панелями с декоративными фигурными выступами, на окнах установят витражные стекла.

В корпусе разместят столовую, медкабинет, музыкальный и физкультурный залы, кружковую комнату,кабинеты логопеда и психолога, восемь групповых помещений.

Уточняется, что во дворе сада обустроят детские игровые площадки с навесами, а также спортивную площадку.

Ранее сообщалось, что новый детский сад на 125 мест появится на севере Москвы.

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