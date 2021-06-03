Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Новый детский сад на 200 мест построят на юго-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Новый детский сад на 200 мест построят на юго-востоке Москвы

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Дубровский проезд, 7 Карта всех событий

Строительство детского сада на 200 мест началось в Южнопортовом районе столицы. Об этом в четверг, 3 июня, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дошкольное учреждение расположено на Дубровском проезде, 7. Новый корпус площадью свыше трех тысяч квадратных метров возведут на месте старого здания. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на следующий год. Фасад детского сада облицуют металлическими панелями с декоративными фигурными выступами, на окнах установят витражные стекла.

В корпусе разместят столовую, медкабинет, музыкальный и физкультурный залы, кружковую комнату,кабинеты логопеда и психолога, восемь групповых помещений.

Уточняется, что во дворе сада обустроят детские игровые площадки с навесами, а также спортивную площадку.

Ранее сообщалось, что новый детский сад на 125 мест появится на севере Москвы.

Читайте также: Два детских сада в Новой Москве достроят раньше срока

ЮВАОдетский садстроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода в Москве: Вильфанд рассказал, каким будет лето-2021

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Все мнения
О проекте