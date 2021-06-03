Инвестиции в экономику Москвы выросли почти на 17 процентов в первом квартале года

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Объем инвестиций в основной капитал Москвы по итогам первого квартала нынешнего года превысил 540 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 3 июня, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что этот показатель почти на 17 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года. Причем 44,3 процента от всего объема инвестиций в 2021 году компании вкладывали в машины и оборудование.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, росту инвестиций в экономику города способствуют проекты государственно-частного партнерства.

Он уточнил, что с 2013 года в столице заключили свыше 250 ГЧП-контрактов. Их объем уже превышает 1,1 триллиона рублей.

Ранее численность безработных в Москве снизилась в пять раз с октября 2020 года.

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