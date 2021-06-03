Переулок в центре Москвы перекрыли из-за пожара

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Хлебный переулок, 24 Карта всех событий

Из-за пожара в здании, расположенном в центре столицы, перекрыли улицу. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Пожар произошел в Хлебном переулке, в доме 24.

— Возгорание локализовано, для работы оперативных служб перекрыт участок Хлебного переулка до Малого Ржевского переулка, — уточнили в пресс-службе.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «Вечерняя Москва» писала о возгорании, которое случилось в квартире на северо-востоке столицы. Инцидент произошел в доме, расположенном по адресу Русаковская улица, 31. По данным источника «ВМ» в экстренных службах, произошла вспышка от розжига камина с последующим возгоранием личных вещей. Площадь пожара составила один квадратный метр. Тогда жильцам удалось потушить огонь самостоятельно.

Читайте также: Прокуратура потребовала 18,5 лет колонии для женщины, выбросившей из окна ребенка