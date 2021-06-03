Андрей Бочкарев: Центр хронических болезней построят в медкластере «Сколково»

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, Москва, Инновационный центр Сколково Карта всех событий

Многофункциональный центр хронических болезней построят в 2023 году в медкластере «Сколково». Об этом в четверг, 3 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Инвестиционное соглашение о реализации проекта подписано между «Гросолим Лимитед», инвестором «Хадасса» в Москве, и Фондом ММК. Здание будет передано первой компании на условиях аренды на 20 лет с возможностью продления.

Он отметил, что семиэтажный корпус ежегодно сможет принимать 16,5 тысячи пациентов. В центре будут проводить медицинскую реабилитацию, психотерапию, а также оказывать паллиативную помощь.

— В многофункциональном центре будут использоваться инновационные методики лечения возраст-ассоциированных заболеваний, специализированные технологии и международные медицинские протоколы, — подчеркнул Андрей Бочкарев.

Генеральный директор Фонда ММК Ильдар Хайруллин подчеркнул, что центр станет третьим зданием израильской клиники «Хадасса». Будущий медперсонал пройдет обучение в соответствии с израильскими требованиями и стандартами.

Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что уникальный медицинский молл для зарубежных клиник строится в медкластере «Сколково».

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