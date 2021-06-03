Терапевт рассказала, какая головная боль может стать опасной для жизни

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, при каких головных болях следует обратиться к специалисту. По ее словам, в большинстве случаев головная боль возникает от напряжения.

По ее словам, головная боль напряжения связана с тем, что люди практически все подолгу находятся в сидячем положении, в том числе за компьютером. Такая поза с чуть наклоненной вперед головой приводит к тому, что сильно напрягается затылочная мышца, а это вызывает в конечном итоге головные боли.

Чернышова подчеркнула, что подобные боли не опасны, но они не очень хорошо переносятся. Чтобы решить эту проблему, пояснила врач, необходимо обратиться к неврологу.

Не стоит самостоятельно принимать обезболивающие, потому что их эффективность со временем будет падать, более того, могут возникнуть абузусные головные боли от лекарств.

Также Надежда Чернышова перечислила те виды боли, с которыми лучше сразу же обратиться к врачу.

— Если возникла яркая, интенсивная и нестерпимая головная боль, которой никогда до этого не было, нужно вызывать скорую. Это может быть признаком кровоизлияния в мозг, — объяснила медик.

Также терапевт предупредила, если боль сопровождается тошнотой, рвотой и температурой — это может означать, что в мозге происходят воспалительные процессы. Такая ситуация может говорить о менингите и еще о ряде заболеваний, требующих похода к специалисту. При регулярных мигренях тоже не стоит медлить с врачебной помощью.

Признаками опухоли могут быть меняющиеся боли, которые сопровождаются странными ощущениями, — это может быть онемение в руках, необычные запахи или звуки, которые ощущает только сам человек.

При нерегулярных головных болях, которые появляются от недосыпа или эмоционального состояния, беспокоиться не стоит, считает терапевт. Лечить их можно самостоятельно, причем начать лучше с упражнений и только потом обращаться к лекарствам, пишет «Москва 24».

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