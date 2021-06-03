Песков заявил, что прямая линия с Путиным в 2021 году состоится

Фото: Администрация президента РФ

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится в 2021 году, несмотря на отмену мероприятия в 2020 году. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг, 3 июня.

— Будет в этом году, — ответил Песков на вопрос журналиста о том, состоится ли прямая линия в 2021 году.

В 2020 году прямую линию с президентом не проводили из-за пандемии коронавируса, передает Интерфакс.

Напомним, в 2019 году прямая линия состоялась 20 июня, это была 17-я по счету прямая линия Владимира Путина. Впервые в подобном формате российский президент вышел в эфир в 2001 году.

Читайте также: Песков заявил, что колебание цен в России происходит в силу конъюнктурных факторов