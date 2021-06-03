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Песков заявил, что прямая линия с Путиным в 2021 году состоится
Фото: Администрация президента РФ

Песков заявил, что прямая линия с Путиным в 2021 году состоится

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится в 2021 году, несмотря на отмену мероприятия в 2020 году. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг, 3 июня.

— Будет в этом году, — ответил Песков на вопрос журналиста о том, состоится ли прямая линия в 2021 году.

В 2020 году прямую линию с президентом не проводили из-за пандемии коронавируса, передает Интерфакс.

Напомним, в 2019 году прямая линия состоялась 20 июня, это была 17-я по счету прямая линия Владимира Путина. Впервые в подобном формате российский президент вышел в эфир в 2001 году.

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Дмитрий Песковпрямая линияВладимир Путин
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