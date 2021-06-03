Движение восстановили на внешней стороне МКАД после аварии с грузовиками

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Россия, Москва, МКАД, 102-й километр Карта всех событий

Движение восстановили на внешней стороне МКАД после столкновения двух грузовых автомобилей. Об этом в четверг, 3 июня, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Авария произошла на 102-м километре трассы, неподалеку от Щелковского шоссе. В ДТП пострадал один человек.

— Движение восстановлено, — отметили в Дептрансе.

Ранее движение в Хлебном переулке в центре Москвы восстановили.

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