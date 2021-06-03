Движение в Хлебном переулке в центре Москвы восстановили
Движение в Хлебном переулке в центре столицы восстановили. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Ранее «ВМ» писала о пожаре в доме 24 в указанном переулке, вследствие чего участок Хлебного переулка до Малого Ржевского переулка перекрывали для работы оперативных служб.
— Движение полностью восстановлено, — написала пресс-служба ведомства.
Ранее «Вечерняя Москва» писала о возгорании, которое случилось в квартире на северо-востоке столицы. Инцидент произошел в доме, расположенном по адресу Русаковская улица, 31. По данным источника «ВМ» в экстренных службах, произошла вспышка от розжига камина с последующим возгоранием личных вещей. Площадь пожара составила один квадратный метр. Жильцам удалось потушить огонь самостоятельно.
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