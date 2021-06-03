Движение в Хлебном переулке в центре Москвы восстановили

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, Хлебный переулок, 24 Карта всех событий

Движение в Хлебном переулке в центре столицы восстановили. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее «ВМ» писала о пожаре в доме 24 в указанном переулке, вследствие чего участок Хлебного переулка до Малого Ржевского переулка перекрывали для работы оперативных служб.

— Движение полностью восстановлено, — написала пресс-служба ведомства.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «Вечерняя Москва» писала о возгорании, которое случилось в квартире на северо-востоке столицы. Инцидент произошел в доме, расположенном по адресу Русаковская улица, 31. По данным источника «ВМ» в экстренных службах, произошла вспышка от розжига камина с последующим возгоранием личных вещей. Площадь пожара составила один квадратный метр. Жильцам удалось потушить огонь самостоятельно.

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