Милоша Биковича не накажут за экстремальные поездки по дюнам на Куршской косе

Фото: Youtube.com / Ксения Собчак

Пресс-секретарь национального парка «Куршская коса» Ольга Большакова заявила, что расследование в отношении актера Милоша Биковича завершено. Артисту ничего не грозит, оштрафован будет тот, кто организовал эту поездку.

— Мы нашли того, кто организовал эту прогулку. Он заплатит штраф в 4000 рублей. Милош не знал, что этого делать нельзя. Поэтому штрафовать его мы не будем, — уточнил директор «Куршской косы» Анатолий Калина.

Развлечься таким образом актеру предложил поклонник, сообщает ФАН. История с катанием на квадроцикле по национальному парку стала известна после того, как Милош Бикович опубликовал видео в своем Instagam-аккаунте.

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