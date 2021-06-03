«Слишком радикально»: проект «Стоп! Коллектор» оценил предложение Милонова

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Идеи депутата Госдумы Виталия Милонова, направленные для борьбы с коллекторами, неактуальные и неправильные. Закон сегодня хорошо регулирует деятельность специалистов по взысканию долгов. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель социального проекта «Стоп! Коллектор» Вячеслав Курилин.

Ранее депутат заявил, что людей, которые занимаются коллекторской деятельностью, необходимо лишить пенсии. Он отметил, что бывшим коллекторам нужно на законодательном уровне запретить занимать любую должность. По мнению Милонова, нужно быть «полным подонком и негодяем», чтобы звонить женщинам и угрожать им смертью сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации. Помимо этого, депутат заявил, что коллекторы «должны быть лишены права называть себя гражданином».

— Я считаю, что это слишком радикальное предложение. Сегодня в Госдуме рассматривается законопроект, который предусматривает уголовную ответственность до 12 лет для коллекторов, которые нарушают законодательство. Я думаю, это более чем достаточная мера, которая предполагает судебный порядок… Я не считаю, что это правильное предложение со стороны депутата, — сказал он.

Курилин добавил, что в обществе сложилось отрицательное отношение к слову коллектор. По его словам, нужно понимать, что среди коллекторов есть и специалисты по взысканию банков, юристы, которые никогда не использовали в работе противоправные методы.

— Поэтому то законодательство, которое действует сегодня, оно хорошо регулирует коллекторскую деятельность. И служба судебных приставов хорошо работает. А законопроект, который сегодня рассматривается, позволит окончательно отрегулировать работу коллекторов, — отметил Курилин.

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