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Минфин РФ: Изменения в структуре ФНБ направлены на сохранение его средств
Фото: Pixabay

Минфин РФ: Изменения в структуре ФНБ направлены на сохранение его средств

Анастасия Волоснова

Экономика

Объявленные изменения в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) направлены на сохранение его средств. Об этом говорится на сайте Министерства финансов РФ.

Ранее сообщалось, что Россия полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизит долю британского фунта в течение месяца. Уточняется, что в долларах будет вложено ноль процентов, в евро — 40, в юанях — 30. А в золото и фунты с иенами — 20 и 5 процентов соответственно.

— Данные изменения направлены на обеспечение сохранности средств ФНБ в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет и решений, направленных на дедолларизацию российской экономики, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что альтернативой для активов в долларах США, которые составляют 35 процентов в ФНБ, станут китайские юани и евро. Отмечается, что выбранные валюты принадлежат странам, которые выступают главными внешнеэкономическими партнерами России. При этом золото должно защитить ФНБ от инфляции.

Ранее сообщалось, что объем Фонда национального благосостояния вырос на 23 миллиарда рублей.

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