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Мясников назвал ключевые опасности для здоровья вегетарианцев
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мясников назвал ключевые опасности для здоровья вегетарианцев

Анастасия Волоснова

Здоровье

Вегетарианцы и веганы должны соблюдать определенные правила, чтобы избежать проблем со здоровьем. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

По его словам, вегетарианцам может не хватать кислот Омега-3, которые организм использует для правильной работы мозга, сердца и глаз. Врач пояснил, что данное полезное вещество содержится в морепродуктах и яйцах.

— Приемлемые для них источники Омеги-3 — льняное масло, соевое молоко, грецкие орехи. Помните о пользе этих продуктов и обеспечьте себе и своим детям-вегетарианцам высокий уровень их потребления, — отметил врач.

Он добавил, что веганы должны восполнять недостаток аминокислот, употребляя в пищу фасоль, каши, добавляя в еду сою. Недостаток железа можно восполнять хлебом, макаронами и хлопьями или специальными покупными препаратами.

При отказе от животной пищи может также наблюдаться недостаток цинка и кальция, который можно найти в орехах, репе, апельсиновом соке. Кроме того, Мясников посоветовал принимать препараты с кальцием.

Врач считает, что веганам может не хватать витаминов D и B12. Их можно восполнять через потребление морских водорослей или каши и соевого молока, заключил Мясников.

Ранее в Минздраве сообщили, что среднестатистический россиянин недоедает овощей и фруктов.

Читайте также: Австралийские ученые выяснили, как фрукты могут снизить риск возникновения диабета

врачвегетарианцыдоктор Мясников
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