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Протасевич признался в призывах к протестам после выборов в Белоруссии
Фото: twitter/pr0tez

Протасевич признался в призывах к протестам после выборов в Белоруссии

Анастасия Волоснова

В мире

Роман Протасевич признал вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии. Ролик с признанием опубликовали в Telegram-канале ONT NEWS.

Протасевич заявил, что был одним из тех людей, которые призывали людей выходить на улицу 9 августа 2020 года после выборов в Белоруссии. Когда журналисту предъявили документы и доказательства, он сразу и в полном объеме признал свою вину.

Протасевич заявил, что из-за его опубликованных призывов люди вышли на улицу и начались протесты. По его словам, из-за массовых выступлений Минск «жил в хаосе» в течение трех дней.

Напомним, самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

Ранее Протасевич связал свое задержание в Минске с личным конфликтом.

Читайте также: Военные Белоруссии раскрыли детали посадки самолета Ryanair

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