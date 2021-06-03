Трое детей погибли при обрушении в недостроенном доме в Воронежской области

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Трое детей погибли при обрушении плиты частного недостроенного дома в Воронежской области. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ.

Инцидент произошел в четверг, 3 июня, в селе Копанище Воронежской области. В недостроенном здании обрушились бетонные перекрытия. Под завалами были обнаружены тела трех мальчиков в возрасте от 8 до 12 лет.

На место обрушения выехал первый заместитель руководителя регионального управления СК. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что мужчине в Кокошкине проломили голову монтировкой в ходе пьяной драки.

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