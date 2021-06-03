Ученые предрекли дефицит питьевой воды в мире

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Ученые выявили снижение уровня кислорода в пресноводных озерах из-за увеличенных темпов глобального потепления. Исследование специалистов Политехнического института Ренсселера опубликовано в журнале Nature.

Отмечается, что исследования 393 озер проводили с 1941 по 2017 год. Ученые выяснили, что кислород уходит из озер в 2,75–9,3 раза быстрее, чем из Мирового океана. Специалисты пояснили, что данные показатели негативно влияют на состояние экосистемы.

С 1980 году в водоемах кислород уменьшился на 5,5 процента на поверхности и на 18,6 процента на дне. По мнению экспертов, температура воды в водоемах повысилась на 0,38 градуса, что приводит к усиленному размножению сине-зеленых водорослей, токсины которых опасны для рыб.

Отмечается также, что выделяемый водорослями метан повышает выбросы парниковых газов, что приводит к изменению климата.

Ранее в РАН опровергли сообщения о воздействии облака плазмы на Землю.

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