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В РАН опровергли сообщения о воздействии облака плазмы на Землю
Фото: Скриншот видео с YouTube/ Ridddle

В РАН опровергли сообщения о воздействии облака плазмы на Землю

Татьяна Плотникова

Наука

Крупное облако плазмы, выброшенное Солнцем, практически не затронет Землю и не повлияет на жизнь ее обитателей. Об этом рассказали в Физическом институте имени П. Н. Лебедева Российской академии наук.

Ученые пояснили, что важен не только факт выброса, но и его направление. Поскольку пресловутое облако плазмы направлено «уж очень явно мимо Земли», вероятность касания нашей планеты крайне маловероятна.

Подобное легкое воздействие способно вызвать только незначительные возмущения геомагнитного поля, «но никак не бури, да еще и крупные, стоящие упоминания», подчеркнули в РАН.

В целом вероятность касания этим облаком Земли и слабых краткосрочных возмущений поля составляет около десяти процентов, вероятность заметных магнитных бурь — менее одного процента, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 28 мая Солнце выбросило облако плазмы, а 1 июня оно должно было достичь Земли и вызвать незначительные геомагнитные бури класса G1.

Читайте также: Сильнейшая за последние два года магнитная буря произошла на Земле

Солнцемагнитная буряплазма
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