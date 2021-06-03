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Протасевич раскрыл, о чем общался с Тихановской
Фото: TASS / EPA / CLEMENS BILAN

Протасевич раскрыл, о чем общался с Тихановской

Анастасия Волоснова

В мире

Журналист Роман Протасевич заявил, что говорил с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской о существовании людей, готовых на силовую смену власти в Белоруссии. Ролик с признанием опубликовали в Telegram-канале ONT NEWS в четверг, 3 июня.

Протасевич сообщил, что он должен был стать связным между заговорщиками и штабом Тихановской. Журналист добавил, что участвовал в первой zoom-конференции заговорщиков, которые планировали силой захватить власть в республике. По словам Протасевича, на встрече обсуждалось покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Журналист признал, что делал пометки в ходе zoom-конференции, но потом не участвовал в обсуждениях плана. При этом Протасевич держал «прямую связь» с некоторыми заговорщиками.

— Я встретился лично, без свидетелей, с Тихановской. Сказал, что есть вариант того, что будет силовой сценарий… Я сказал, что, возможно, есть группа людей, у которых есть несколько групп, готовых к силовому сценарию. Что передать в ответ?, — рассказал Протасевич.

Напомним, самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

Ранее Протасевич признался в призывах к протестам после выборов в Белоруссии.

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