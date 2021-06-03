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Греф назвал самые надежные и рискованные инструменты для инвестиций в России
Фото: Администрация президента РФ

Греф назвал самые надежные и рискованные инструменты для инвестиций в России

Юлия Курганова

Финансы

Самым надежным инструментом для инвестиций в России является банковский депозит, а самыми рисковыми — криптовалюта и акции. Так считает глава Сбербанка Герман Греф.

— Самый надежный инструмент, в который нужно и можно инвестировать, — это банковский депозит. Стопроцентная надежность, но, к сожалению, не очень высокая доходность. Самый рискованный инструмент — это криптовплюты и рынок акций, — сказал он в интервью НТВ в рамках ПМЭФ-2021.

Глава Сбербанка отметил, что есть большое количество инструментов, которое позволяет минимизировать риск и соблюсти достаточную доходность. Это различные инструменты с фиксированной доходностью. А потом в финансовый портфель можно добавлять и более рисковые инструменты — акции.

У самого Грефа 70 процентов инвестиционного портфеля приходится на инструменты с фиксированной доходностью, а 30 процентов — на инструменты рынка акций.

Ранее эксперт назвал пять правил инвестирования.

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инвестицииэкономические рискиГерман Греф
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