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Эксперты перечислили три главные ошибки при зарядке смартфона
Фото: pixabay.com

Эксперты перечислили три главные ошибки при зарядке смартфона

Юлия Курганова

Технологии

Эксперты назвали главные ошибки при зарядке мобильных телефонов. Так, для зарядки смартфона лучше всего использовать собственный кабель и адаптер.

— Адаптер или кабель могут быть повреждены или некачественно изготовлены — и тогда вероятность трагедии возрастает, — отметил один из специалистов.

Однако, несмотря на возможность поломки или возгорания устройства, в каждом телефоне есть чип, который регулирует нагрузку на аккумулятор, сообщил эксперт.

Перечисляя ошибки пользователей, специалисты рекомендовали с осторожностью ставить на зарядку телефон в незнакомом месте. Нужно помнить, что подключение по кабелю — это способ не только зарядить гаджет, но и скопировать данные. Поэтому лучше использовать в общественных местах свои кабель и адаптер.

Третьей распространенной ошибкой является привычка использовать переходники — например, превращающие кабель microUSB в Lightning или наоборот. Эксперты отметили, что в большинстве случаев они сделаны кустарно, и смартфон может сломаться после их использования, сообщает «Российская газета».

Ранее Роскачество представило список нежелательных для покупки подержанных смартфонов.

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